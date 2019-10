Ufficiale – Cremonese, esonerato Rastelli

Massimo Rastelli non è più l’allenatore della Cremonese. Lo ha reso noto la stessa società attraverso il proprio sito ufficiale.

Il tecnico dice addio dopo aver ottenuto 10 punti in sette giornate nel campionato di Serie B. Ecco il comunicato della Cremonese: “L’U.S. Cremonese comunica di aver sollevato l’allenatore Massimo Rastelli dalla guida tecnica della prima squadra. Proprietà e società ringraziano il signor Rastelli e il suo staff per il lavoro svolto con impegno e professionalità sin dall’arrivo a Cremona e augurano loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

Il candidato numero uno a prendere il posto di Rastelli sarebbe Marco Baroni, ex tecnico del Frosinone. Per lui pronto un accordo per la stagione in corso con la possibilità di rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A.