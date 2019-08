Ufficiale – Crotone, colpo Maxi Lopez

Maxi Lopez torna in Italia. L’argentino, dopo un anno in Brasile al Vasco da Gama riparte dalla Serie B e dal Crotone.

I calabresi hanno annunciato il super acquisto: contratto sino a giugno 2020.

Il 35enne attaccante argentino ha messo a segno 9 gol in 24 presenze nella parentesi brasiliana, e adesso si appresta a tornare protagonista in Italia. Per lui, svincolato, ecco un contratto di un anno con opzione di rinnovo per la stagione successiva. L’ultima esperienza in Italia per Maxi Lopez risale al 2018 quando ha vestito la divisa bianconera dell’Udinese.