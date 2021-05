Ufficiale – Lecce: Baroni è il nuovo allenatore

L'annuncio del nuovo tecnico

"L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della prima squadra è stata affidata a mister Marco Baroni . Il tecnico ha sottoscritto un contratto di un anno con opzione per il prolungamento fino alla stagione 2022/23. Formano lo staff tecnico a disposizione di mister Baroni l’allenatore in seconda Fabrizio Del Rosso , i preparatori atletici Giovanni De Luca , Federico Di Dio , Andrea Petruolo ed il preparatore dei portieri Luigi Sassanelli" . Questo il comunicato ufficiale e questo il tweet sui profili social del Lecce.

Ricordiamo che il Lecce punta per la prossima stagione al ritorno nella massima serie dopo non esserci riuscito in questa annata conclusa al quarto posto.