Ufficiale – Lecce, risolto contratto con Corini

L'annuncio del club salentino

Eugenio Corini non è più l’allenatore del Lecce. L’annuncio è arrivato in questi minuti a margine della conferenza stampa andata in scena questa mattina al Via del Mare. A darne comunicazione ufficiale, il presidente Saverio Sticchi Damiani: "Abbiamo deciso di sollevare dall’incarico il mister Eugenio Corini. Si tratta di una decisione che non è arrivata in base all’emotività seguita alla gara con il Venezia, ma deriva da una valutazione lucida e ci auguriamo corretta esclusivamente di natura tecnica. La valutazione, non casuale e lucida, nasce da una prospettiva di ampio respiro e non solo dall’ultima partita"