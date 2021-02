Ufficiale – Pescara, esonerato Breda

Salta la panchina del Pescara che ha salutato ufficialmente Roberto Breda. L’ennesimo k.o. ha portato la società a optare per l’addio col tecnico che saluta così la prima squadra. La sconfitta casalinga contro il Venezia non ha lasciato altra via d’uscita alla dirigenza.

Pescara: esonerato Breda

Attraverso una nota apparsa anche sui canali social del club, il Pescara ha annunciato ufficialmente l’addio col mister esonerato dal ruolo di tecnico della Prima Squadra. Questo il comunicato ufficiale: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Roberto Breda. Ringraziandolo per l’impegno e la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali”.

Il Pescara si trova all’ultimo posto in classifica con soli 17 punti ottenuti in 23 gare disputate. I vertici dirigenziali sperano in una svolta ad iniziare dalla prossima sfida contro il Frosinone di venerdì 19 febbraio.