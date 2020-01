Ufficiale – Pescara, Legrottaglie allenatore ad interim

Chance come allenatore della prima squadra per Nicola Legrottaglie. Il Pescara ha scelto di affidargli la panchina del club e, di fatto, lo ha promosso dalla Primavera. L’ex difensore succede a Luciano Zauri e guiderà la società 12^ in classifica in Serie B ad interim.

L’annuncio è arrivato dal Pescara attraverso i canali ufficiali anche social.

COMUNICATO – “La Delfino Pescara 1936 ha formalizzato le nuove organizzazioni tecniche dopo le dimissioni di Luciano Zauri relative alla Prima Squadra, alla Primavera e alla formazione Under 17. Alla guida della Prima Squadra ci sarà Nicola Legrottaglie che sarà coadiuvato da Battisti Enrico allenatore in seconda, Cantarini Riccardo preparatore atletico, Aldegani Gabriele preparatore dei portieri, Di Martino Simone collaboratore tecnico, Diego Labricciosa match analyst e Francesco Petrarca per il recupero infortuni. A sostituire mister Legrottaglie alla guida della Primavera ci sarà Antonio Di Battista coadiuvato da Andrea Sassarini e alla guida della formazione Under 17 a sostituire mister Battisti Enrico ci sarà Paolo Birra coadiuvato da Dario Dian”, queste le parole della società sul sito ufficiale.