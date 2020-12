Ufficiale – Reggina: esonerato Toscano

La Reggina, dopo la sconfitta interna con il Venezia, ha deciso di esonerare il tecnico Domenico Toscano. L’annuncio ufficiale dei calabresi è arrivato con una nota diffusa nelle ore successive alla sfida di campionato. Fatale al mister la sconfitta interna di ieri sera per 2-1: sesto k.o. nelle ultime sette gare disputate in tutte le competizioni.

Il comunicato

“II Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano che mister Domenico Toscano è stato sollevato dall’incarico. La squadra è momentaneamente affidata a Gianluca Falsini, allenatore della Primavera. Al tecnico vanno i più sinceri ringraziamenti per la storica cavalcata dalla Serie C alla B e un augurio per i migliori successi professionali”, questa la nota pubblicata dalla società sui canali ufficiali anche social.