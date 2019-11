Ufficiale – Salta la seconda panchina in Serie B: l’Empoli esonera Cristian Bucchi

Nella notte fra lunedì e martedì è arrivata la decisione definitiva, ma il comunicato è di pochi minuti fa: l’Empoli ha scelto di esonerare Cristian Bucchi per lo scarso rendimento delle ultime partite. I toscani, che puntano a tornare immediatamente in Serie A, sono reduci da appena 3 punti nelle ultime sei giornate del campionato cadetto, così il presidente Corsi ha scelto di approfittare della sosta di novembre per sollevare dall’incarico l’ex Sassuolo e Benevento (gli azzurri militano circa a metà classifica, appena fuori dalla zona playoff, che sarebbe obiettivo minimo). È la seconda panchina che salta in Serie B, dopo quella di Massimo Rastelli alla Cremonese (al suo post fu scelto Marco Baroni).

Chi al posto di Bucchi? Si sono fatti tanti nomi, da Davide Nicola a Moreno Longo e Roberto Stellone. Ma Corsi, dopo la scommessa vinta con Andreazzoli due anni fa, avrebbe scelto Roberto Muzzi, che però si deve liberare dal Genoa, essendo collaboratore di Thiago Motta.

Ecco il comunicato:

“L’Empoli FC rende noto di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Cristian Bucchi ed i suoi collaboratori. Empoli FC porge al tecnico ed al suo staff i i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto e augura loro le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale. Si comunica inoltre che la seduta di allenamento odierna sarà diretta dal tecnico della Primavera Antonio Buscè”.