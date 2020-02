Ufficiale – Serie B, il Livorno riaffida la panchina a Breda

Adesso è ufficiale: Roberto Breda torna a sedere sulla panchina del Livorno. Il tecnico trevigiano, esonerato lo scorso 9 dicembre dopo la sconfitta di Spezia, è stato richiamato dopo l’allontanamento di Paolo Tramezzani, che paga a caro prezzo la sconfitta interna per 0-3 contro l’Ascoli. Gli amaranto occupano attualmente l’ultimo posto della classifica in Serie B con appena 13 punti conquistati in 22 gare.

COMUNICATO – “L’A.S. Livorno Calcio comunica di aver sollevato il signor Paolo Tramezzani dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. La società porge a mister Tramezzani i ringraziamenti per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il futuro professionale. Contestualmente l’A.S. Livorno Calcio informa che l’incarico di allenatore della prima squadra è stato affidato a mister Roberto Breda, già tecnico degli amaranto nello scorso campionato e nelle prime giornate di questa stagione. Oggi mister Breda dirigerà la seduta di allenamento della squadra al Centro Coni di Tirrenia”.