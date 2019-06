Ufficiale – Spezia, è Vincenzo Italiano il nuovo allenatore

Novità in casa Spezia: Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore degli Aquilotti. Conquistata la Serie B alla guida del Trapani, mostrando a tutti un calcio spumeggiante, l’ex centrocampista ha lasciato la formazione siciliana e ha deciso di accasarsi in Liguria, dove lo hanno aspettato ansiosamente. Toccherà a lui centrare la Serie A con lo Spezia, che da anni arriva costantemente in zona playoff ma viene eliminata nei turni iniziali. Per l’italo-tedesco un contratto di durata biennale, verrà presentato giovedì 20 giugno alle ore 11 al Centro Sportivo Ferdeghini.

Ecco il comunicato del club:

“Trovato l’accordo tra lo Spezia Calcio ed il tecnico Vincenzo Italiano, che guiderà la Prima Squadra aquilotta per le prossime due stagioni sportive.

Italiano, nato in Germania a Karlsruhe da genitori siciliani il 10 dicembre 1977, ha vissuto la sua infanzia a Ribera, in provincia di Agrigento, muovendo i primi passi da calciatore proprio con la maglia della formazione locale. Regista preciso ed efficace, metronomo dotato di ottimi piedi e grande intelligenza, dopo le esperienze con le maglie di Partinico e Trapani, vissute rispettivamente a 15 e 16 anni, approda al Verona, dove diventa un vero e proprio totem del centrocampo scaligero, indossando la maglia gialloblù per undici stagioni tra Serie A e Serie B. Dopo le esperienze con le maglie di Chievo Verona, Padova e Lumezzane, nel campionato di Lega Pro 2014/2015 vive la sua prima stagione in panchina come vice di Alessandro Dal Canto a Venezia, mentre la stagione seguente prende il timone della formazione Allievi della Luparense San Paolo. L’ottimo lavoro svolto tra i giovani lo fa approdare in prima squadra, guidando così la Vigontina San Paolo nel campionato di Serie D 2016-2017, ma è nella Serie D 2017-2018, alla guida dell’Arzignano Valchiampo, che Italiano conquista tutti gli addetti ai lavori grazie ad un calcio offensivo e divertente, chiudendo con un brillante terzo posto e con la vittoria dei playoff del proprio girone. Le idee del tecnico italo-tedesco convincono la dirigenza del Trapani, che gli affida la guida della Prima Squadra nella stagione 2018-2019 e mister Italiano non delude le aspettative, contendendo il titolo alla Juve Stabia per tutta la durata del campionato, per poi conquistare la promozione in Serie B ai playoff, eliminando Catania e Piacenza.

Ora mister Italiano ed il suo calcio spumeggiante ed innovativo sono pronti a far divertire il pubblico spezzino ed a portare le Aquile il più in alto possibile.

A mister Italiano, che sarà presentato alla stampa giovedì 20 giugno alle ore 11:00 presso la sala “Capellazzi” dell’Intels Training Center “Bruno Ferdeghini”, un caloroso benvenuto nel mondo Spezia Calcio”.