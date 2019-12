Ufficiale – Trapani, esonerato Baldini

Il Trapani esonera Francesco Baldini. Troppo pochi i 13 punti in classifica per andare avanti. Serve una scossa. Ecco la decisione del club che pochi minuti fa ha annunciato la separazione con il tecnico. Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito e sui canali social della società, la dirigenza ha reso noto l’addio dell’allenatore. Fatale per Baldini il ko contro il Pisa nel Monday Night di Serie B.

COMUNICATO – “Il Trapani Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Francesco Baldini. Al Mister vanno i ringraziamenti della Società per l’impegno e la professionalità profusi e viene rivolto l’augurio delle migliori fortune personali e professionali. La squadra al momento è affidata a mister Giuseppe Scurto, attuale allenatore della formazione Primavera”, queste le parole nella nota del Trapani.

POKER – Quattro gli allenatori in corsa per prendere il posto di Baldini: Sottil, Pillon, Novellino e Foscarini.