Uno-due Chievo, Spezia k.o. nell’andata della semifinale playoff

La gara di andata delle semifinali playoff di Serie B dice che il Chievo Verona è pronto a recitare un ruolo da protagonista. Ne fa le spese lo Spezia che viene travolto per 2-0 nel giro di pochi minuti e non riesce mai a trovare il guizzo giusto per riaprire l’incontro. I liguri saranno chiamati nella gara di ritorno a disputare un match praticamente perfetto, senza la minima sbavatura.

IL MATCH

Passano meno di due minuti e il Chievo Verona è già in vantaggio. Djordjevic vince un rimpallo contro Terzi, entra in area e trafigge imparabilmente Scuffet. Lo Spezia incassa e non riesce a reagire. Così arriva il raddoppio dei veronesi al 9′: Obi serve Segre che infila il portiere dei liguri. Gli ospiti faticano a trovare le giuste misure tra i reparti e non riescono a rendersi pericolosi nell’area avversaria. Nella ripresa, però, la squadra di Italiano ha l’occasione per riaprire l’incontro con un rigore assegnato per fallo di Leverbe. Tuttavia Semper si esalta con una grande parata su Ricci. Lo Spezia alza bandiera bianca e rischia nel finale di incassare anche un pesantissimo 3-0 a opera di Morsay.