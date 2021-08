Vazquez: “Con Buffon riportiamo Parma in A. Maresca? Eravamo in stanza insieme”

Il trequartista ha scelto la Serie B con i ducali dopo l'esperienza al Siviglia

Il fantasista del Parma Franco Vazquez ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club a proposito della nuova esperienza in maglia ducale e delle sue impressioni dal ritiro in vista della nuova stagione.

OBIETTIVO - "Mi manca ancora un po' di forma, questa è la prima settimana in cui comincio a lavorare, ma entro una settimana e mezzo o al massimo due sarò pronto per la prima di campionato", ha detto Vazquez . " Vogliamo tutti riportare il Parma dove merita anche se sarà dura, ma si sta formando un bel gruppo con gente d’esperienza al fianco di giovani che faranno bene".

MISTER - "Maresca? A Palermo era in camera con me ed è sempre lo stesso, anche se cambia il rapporto perché lui ora è il mister e io un giocatore. Lo vedo bene, con voglia di fare bene e con un’idea che mi piace molto che è quella di giocare ed essere protagonisti con la palla. Tutti i campionati sono difficili, però l’idea del mister è quella di farci giocare con il pallone che è la cosa più bella, speriamo di fare bene e di avere il coraggio di giocare così, penso che abbiamo la squadra per farlo".