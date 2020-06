Venezia, dietrofront: squadra partita per la trasferta di Trieste

Il Venezia ci ripensa. Sembrava dovesse saltare la sfida di Serie B tra Pordenone e Venezia, ma la società lagunare ha deciso di provare comunque a fare il proprio lavoro nonostante “sussistano ancora oggettive criticità per permettere lo svolgimento della partita”. Attraverso una nota ufficiale il club ha annunciato la partenza per Triste dove dovrebbe disputarsi la partita alle 20.30.

IL COMUNICATO – “Il Venezia FC comunica che la squadra ha da poco lasciato Mestre in direzione Trieste. La partenza è stata possibile grazie alla disponibilità dell’Asl che questa mattina all’alba ha effettuato i tamponi presso l’hotel dove il gruppo squadra si trovava in isolamento fiduciario”, si legge nella nota. “Tuttavia al momento sussistono ancora oggettive criticità da risolvere per permettere l’effettivo svolgimento della partita in programma questa sera alle 20.30 allo stadio Nereo Rocco di Trieste”.