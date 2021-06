Venezia, Modolo: “Due partite ci hanno dato la consapevolezza dei nostri mezzi”

Il capitano dei lagunari racconta la cavalcata vincente

Dopo 19 anni il Venezia è tornato in Serie A. Un grande lavoro iniziato sei anni fa dall'ex patron Joe Tacopina che ha riportato il club in B dopo il fallimento. Il tycoon americano ha ricordato la sua grande amicizia con il capitano Marco Modolo che ai microfoni di Tuttob.com, ha commentato la stagione trionfale. "Abbiamo capito che potevamo ambire a qualcosa di importante fin dall’inizio, più passavano le settimane e più lo capivamo, attraverso la nostra idea di gioco e attraverso quello che preparavamo con il mister riuscivamo a trasmetterlo sul campo in gara. Grazie al lavoro riuscivamo a giocarcela con chiunque e lì abbiamo capito che potevamo fare qualcosa di grande. Ci sono state partite che secondo me ci hanno dato consapevolezza dei nostri mezzi come l’Empoli all’andata e Monza al ritorno, ottime prestazioni contro squadre fortissime, ma io penso anche che ci siano servite maggiormente quelle 4-5 gare in cui avevamo stradominato e poi avevamo subito gol nel recupero, penso all’Ascoli al ritorno, a Salerno, Brescia all’andata… episodi che fanno male ma che fanno capire che puoi fare qualcosa di importante, ci mancava solo lo step finale per fare qualcosa in più e credo che poi alla fine i risultati si siano visti