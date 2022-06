Venezia, ufficiale la risoluzione del contratto di Paolo Zanetti

La nota ufficiale del club lagunare

Zanetti ha risolto il contratto che lo legava al Venezia e adesso è libero da ogni vincolo contrattuale: come riferisce Sky Sport, l’allenatore potrà ora legarsi all’Empoli, società che lo ha individuato come il profilo ideale per il dopo Andreazzoli. Mentre per quanto riguarda il club lagunare, dopo la retrocessione in Serie B nell’ultimo campionato, ha deciso di ripartire da Ivan Javorcic: l'allenatore croato nell'ultima stagione ha portato il Sud Tirol in Serie B. Per lui pronto un contratto triennale.