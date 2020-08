Venezia, ufficiale: Paolo Zanetti il nuovo allenatore

Venezia FC comunica che Paolo Zanetti è il nuovo tecnico arancioneroverde. L’allenatore classe 1982, originario di Valdagno, ha sottoscritto con il club un contratto biennale fino al 30 giugno 2022.

Zanetti inizia la sua carriera da allenatore nel 2014 entrando nello staff tecnico della Reggiana, nel 2017 si lega al Sudtirol con cui per due anni consecutivi raggiunge i play-off, vincendo inoltre nel 2018 la Panchina d’Oro di Serie C. Nel 2019 diventa l’allenatore dell’Ascoli fino a quando gli subentra Abascal che eredita una squadra a 3 punti dalla zona play-off.

Zanetti verrà presentato lunedì 17 agosto alle ore 15,30 presso la sede della società lagunare in Viale Ancona 43 a Mestre.