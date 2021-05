Venezia, Zanetti: “Grande impresa contro un Cittadella molto forte”

Dopo 19 anni il Venezia torna in Serie A

Grande gioia per il Venezia che ha conquistato la Serie A dopo 19 anni di assenza dalla massima serie. Il commento del tecnico lagunare Paolo Zanetti dopo l'1-1 contro il Cittadella al Penzo: "Sono felice stasera dopo una gara tesa e che alla fine ci ha premiato. E’ stata una impresa nonostante non abbiamo giocato la nostra migliore partita. Merito anche del Cittadella sempre aggressivo anche se all'inizio noi eravamo molto tesi. Poi nonostante l'inferiorità numerica siamo venuti fuori con cuore e orgoglio nonostante l'uomo in meno. La compagine di mister Venturato è un'ottima squadra ma il Venezia nei 180' ha meritato la promozione. Dedico ai tifosi che non sono potuti stare con noi in questo campionato, la promozione. Ma un pensiero anche alla mia famiglia".