Vicenza, Baldini: “Ad Alessandria possiamo fare qualcosa di importante”

Il tecnico vicentino presenta la sfida che vale una stagione contro l'Alessandria

Una partita che vale una stagione per il Vicenza che dovrà vincere ad Alessandria per rimanere agganciato alla Serie B. Alla vigilia del match del Moccagatta, il tecnico biancorosso, Francesco Baldini ha presentato la gara in conferenza stampa: “Ci siamo guadagnati sul campo questa possibilità e l’abbiamo rimessa nelle nostre mani. Abbiamo l’opportunità di fare qualcosa d’importante ma soprattutto di non dipendere dai risultati degli altri. Oggi ho detto ai ragazzi che in qualsiasi momento ognuno di loro deve essere protagonista per il ruolo che ricopre, non ci dobbiamo inventare niente, in qualsiasi momento ognuno di loro può essere decisivo. Tanti biancorossi in trasferta? Penso a tutte le emozioni che abbiamo provato tutti quanti noi sul goal di Ranocchia, si è sentito il boato, si è sentita la passione, si è sentita la voglia di riemergere di tutto lo stadio. Il fatto che ci accompagnino i tifosi, ci rende più forti sicuramente".