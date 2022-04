Vicenza, Baldini: “Gol Lecce ha fatto scattare qualcosa. Destino nelle nostre mani”

Il tecnico biancorosso ha analizzato il successo di oggi al Menti contro il Lecce

Grande felicità del tecnico, Francesco Baldini per la vittoria in rimonta del suo Vicenza contro la capolista Lecce. Una partita decisa nel finale con i gol di Diaw e Ranocchia che hanno capovolto il risultato di 1-0 per i salentini in gol grazie a Strafezza. Questa l'analisi dell'ex allenatore del Catania: "Abbiamo subito gol nel loro momento migliore ma è stata la svolta. Il primo abbiamo giocato bene e ordinati, ma il gol ha fatto scattare qualcosa. Difatti abbiamo messo dentro tutti giocatori offensivi ed è andata bene. Ho visto una settimana di lavoro diverso, ci godiamo il momento ma siamo consapevoli che domani dobbiamo rimetterci a lavorare". Baldini ha parlato del petardo lanciato dal settore ospiti che ha costretto a uscire in barella il portiere biancorosso Contini: "E' andato in ospedale ma sta bene".