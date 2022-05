Vicenza, Baldini: “Non faremo calcoli ma bisogna dare tutto nei 180′”

Baldini ha parlato alla vigilia del match col Cosenza al Menti

Sale l'attesa a Vicenza per il match contro il Cosenza, gara di andata dei playout. Alla vigilia della partita del "Romeo Menti", il tecnico biancorosso Francesco Baldini ha presentato la sfida in conferenza stampa: " "Non ragiono sulle due partite, ragiono su una partita sola e quella di domani è fondamentale, nessun giocatore deve fare calcoli, io voglio che diano tutto quello che hanno nella partita di domani. Poi in una settimana cambiano tantissime cose e ne siamo consapevoli, però a me non interessa la partita che ci sarà la prossima settimana, a me interessa domani sera. Tifosi? Stiamo insieme fino alla fine. I ragazzi sono riusciti a rimettere in piedi la salvezza in tre partite e sono stati molto bravi, ma abbiamo la consapevolezza di non aver fatto ancora niente e dobbiamo avere la volontà di fare veramente un qualcosa di importante. Siamo consapevoli che domani avremo alle nostre spalle un vento che spingerà forte e che ci darà una grossa mano. Ma ripeto, non abbiamo ancora fatto niente e con l’aiuto del nostro pubblico domani, potremmo fare una buona gara".