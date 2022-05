Vicenza, Baldini: “Primo gol del Cosenza ha cambiato tutto. Sul futuro…”

Il tecnico del Vicenza ha analizzato la prestazione della sua squadra dopo la sconfitta di Cosenza

Il tecnico del Vicenza, Francesco Baldini ha analizzato la sconfitta di Cosenza che ha determinato la retrocessione dei veneti in Serie C: "C'è grande rammarico perchè abbiamo perso dopo aver giocato un bel primo tempo. Ci eravamo detti di stare attenti nella ripresa, specie all'inizio, ed infatti abbiamo incassato un gol dopo 20 secondi che ha cambiato tutto. Poi la partita si è messa in salita e purtroppo siamo usciti battuti da Cosenza. Sono qui da un mese e ringrazio i ragazzi perchè sono arrivati sino allo spareggio regalando ai tifosi una speranza. Mio futuro? Non è questo il momento di discutere di queste cosa, ho un'opzione per la prossima stagione ma adesso bisogna riflettere e poi incontrarci con la proprietà".