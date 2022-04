Vicenza, c’è ok per Greco: l’ex Catania potrà giocare contro il Perugia

Una buona notizia per il tecnico Francesco Baldini che avrà a disposizione il centrocampista che ha gestito a Catania

Il Vicenza si allena a porte chiuse agli ordini del nuovo allenatore, Francesco Baldini. La squadra biancorossa terzultima in classifica in Serie B, prepara la sfida contro il Perugia del prossimo 18 aprile. Facce nuove in campo e primi allenamenti in biancorosso per Freddi Greco, rientrato ieri da Catania dopo che si è svincolato. Il giocatore ha scelto il numero 24 ( il 15 che ha avuto a Catania e in Nazionale è la maglia di Bruscagin a Vicenza) e sarà già a disposizione di mister Baldini per la partita di lunedì contro il Perugia. Quindi potrà scendere in campo stando ai regolamenti federali. Il Vicenza ha una freccia a centrocampo in più per raggiungere la salvezza e Baldini che conosce bene l'ex Pordenone sa come utilizzarlo.