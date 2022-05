Vicenza-Cosenza, formazioni ufficiali. Dove vederla in tv

Calcio d'inizio al Menti alle ore 20.30

Stasera il Vicenza ospita il Cosenza al Menti per il match di andata dei playout di Serie B. Tra pochi giorni ancora e sapremo chi potrà festeggiare la salvezza e chi dovrà invece ricominciare dalla Lega Pro. La squadra veneta che ha vinto le ultime tre partite del campionato, è obbligata a vincere e il mister Baldini ha fatto rinascere i biancorossi, che sembravano spacciati e invece con un colpo di coda sono riusciti a rimettersi in corsa. È arrivata maggiore solidità difensiva (una sola rete subita nelle ultime tre) e soprattutto più consapevolezza in tanti giocatori. «I numeri dicono che loro hanno più possibilità – ha detto il tecnico nel pre-gara –, ma non ragiono sulle due partite, solo su questa, non si deve fare calcoli». Menti tutto esaurito, code anche di tre ore per accaparrarsi i biglietti. Il Cosenza tra influenza e infortuni muscolari non avrà Florenzi, Ndoj, Situm, Laura e Venturi. Oltre agli indisponibili di lungo corso Millico e Gori. Potrebbero esserci, anche se non al meglio, Palmiero, Pandolfi e Sy. Sarà 3-5-2 con il ritorno di Camporese al centro della difesa. Due ballottaggi a centrocampo: Bittante-Di Pardo sulla destra, Vallocchia-Boultam mezzala sinistra. Al Menti ci saranno 1.300 tifosi a spingere il Cosenza. La partita sarà visibile su DAZN e SKY Sport canale 251 con calcio d'inizio alle 20.30.