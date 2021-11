Vicenza, è Federico Balzaretti il nuovo ds

Il club veneto ha cambiato il direttore sportivo

Redazione ITASportPress

Il Vicenza cambia il direttore sportivo: via Giuseppe Magalini e al suo posto l'ex calciatore Federico Balzaretti. Questo il comunicato del club:

"La società LR Vicenza comunica che il sig. Federico Balzaretti ha sottoscritto un accordo biennale con il club biancorosso nel ruolo di Direttore Sportivo, a partire dalla data odierna.

Balzaretti, classe 1981, nella carriera da giocatore ha vestito le maglie di Roma, Palermo, Fiorentina, Juventus, Torino, Siena e Varese registrando 221 presenze in Serie A, 130 in Serie B e 44 in Serie C e 16 in Nazionale, conquistando l’argento agli Europei 2012.

Dal 2015 al 2019 ha ricoperto un ruolo dirigenziale nell’area sportiva dell’AS Roma, come responsabile dei giocatori in prestito, e nella stagione 2017/2018 come vice direttore sportivo, operando nel mercato italiano ed internazionale a fianco del ds Monchi. A Federico Balzaretti il benvenuto nella famiglia biancorossa e i migliori auguri per questa nuova avventura. Il Direttore Sportivo verrà presentato in conferenza stampa domani, mercoledì 3 novembre alle ore 11, presso lo stadio Romeo Menti".

Adesso resta da capire se Federico Balzaretti in questi anni diventato uno dei volti di DAZN, prestato poi ad Amazon per la Champions League, lasci l'incarico per dedicarsi solo al Vicenza.