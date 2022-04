Vicenza, esonerato Brocchi

Il tecnico esonerato dopo il ko di Benevento

Dopo Monza non continua nel migliore dei modi l'avventura del tecnico Brocchi. L'ex calciatore del Milan è stato esonerato dal Vicenza dopo la sconfitta sul terreno del Benevento. Questo il comunicato del club veneto: La Società LR Vicenza comunica che nella serata odierna il sig. Cristian Brocchi è stato sollevato dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra. Contestualmente sono stati sollevati dai rispettivi incarichi anche i suoi collaboratori tecnici. Il Club desidera ringraziare mister Brocchi e lo staff per la dedizione, la serietà e l’impegno profuso in questi mesi e augura loro il meglio per il proprio futuro.