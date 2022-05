Vicenza, Greco: “Tra fallimento Catania e retrocessione stagione choc. Futuro? Non so…”

Il centrocampista del Vicenza tra presente e futuro

FUTURO - Quando a Greco gli viene chiesto dove giocherà in futuro, il centrocampista ha risposto: "Non saprei dire adesso dopo una stagione complicata a livello mentale tra fallimento e retrocessione. Ho tre anni di contratto col Vicenza, ma domani ci ritroveremo con la squadra e dopo si vedrà quale sarà il mio futuro. Adesso non posso dire cose che non so. Con Baldini ho avuto un buon rapporto e a Vicenza ha saputo trasmettere la solita grinta e la voglia di non mollare di un centimetro. Ringrazio tutti quelli che mi hanno supportato quest'anno in campo e per ultimo dico bravo a me stesso per quello che ho fatto".