Vicenza, le condizioni del portiere Contini colpito da un petardo

Il presidente del Lecce, Sticchi Damiani ha detto: “Spero trovino il responsabile, il gesto di uno non può danneggiare una intera meravigliosa tifoseria, non è giusto".

In seguito al trauma subito al minuto 70 della gara LR Vicenza-Lecce, Nikita Contini è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale San Bortolo di Vicenza per accertamenti.