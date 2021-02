Vicenza-Monza streaming e diretta, dove vedere il match oggi

Vicenza-Monza si gioca oggi martedì 9 febbraio 2021 alle ore 19.00. Il match sarà valido per il turno infrasettimanale del campionato di Serie B. Dopo 21 partite giocate, le due squadre si trovano rispettivamente a quota 25 punti e 36 punti in classifica. I brianzoli sognano in grande e puntano diretti verso la promozione in Serie A, sogno mai nascosto neppure dalla dirigenza con Berlusconi e Galliani che hanno più volte parlato di quella che potrebbe essere un’impresa con la doppia salita dalla Serie C alla B e dalla cadetteria al massimo campionato.

Vicenza-Monza, le probabili formazioni

Sfida tra “vecchi amici” quella tra Vicenza e Monza. I padroni di casa del patron Renzo Rosso sfidano i brianzoli del presidente Berlusconi. Le due formazioni dovrebbero schierarsi con moduli molto simili. Un solo dubbio importante per la squadra di Brocchi: Balotelli sì o Balotelli no. (QUI LE PAROLE DELL’ATTACCANTE)

Vicenza (4-3-1-2): Perina; Cappelletti, Pasini, Padella, Beruatto; Zont, Pontisso, Cinelli; Vandeputte; Longo, Meggiorini.

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Barillà; Boateng, Diaw, Mota Carvalho.

Dove vedere Vicenza-Monza in diretta e streaming

Il match Vicenza-Monza, previsto per oggi mercoledì 9 febbraio 2021 alle ore 19.00, andrà in onda su DAZN in diretta e in esclusiva, dunque non ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in chiaro sulla Rai.

La sfida tra Vicenza-Monza sarà quindi visibile attraverso la app DAZN, disponibile anche sulle moderne smart tv, oltre che compatibile con Playstation 5, Xbox, Amazon Fire Stick e Chromecast. La gara potrà essere seguita ovviamente anche in live streaming. Le modalità sono sempre le stesse, ovvero, collegandosi all’app o al sito ufficiale del portale e godersi lo spettacolo selezionando l’evento scelto. Resta sempre inteso che occorrerà prima sottoscrivere un abbonamento a DAZN per vedere ogni partita del palinsesto.