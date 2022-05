Vicenza, striscione dei tifosi dopo la retrocessione: “Tranquilli ci ripescano”

I tifosi del Vicenza hanno esposto uno striscione ironico ma anche di speranza

I tifosi del Vicenza stasera presenti allo stadio Marulla, hanno visto perdere la squadra biancorossa battuta dal Cosenza nel match di ritorno del playout di Serie B. La doppietta di Larrivey ha sancito al 90' la salvezza dei calabresi e la retrocessione dei veneti. Ma in modo ironico, ma forse non troppo, i tifosi del Vicenza hanno esposto dopo il triplice fischio dell'arbitro Massa, uno striscione in cui esprimono la loro speranza di tornare in cadetteria grazie al ripescaggio visto che la Reggina sta vivendo un momento difficile della propria storia. Nello striscione esposto nel settore ospiti campeggiava la scritta con la C di colore rosso: "Tranquilli ci ripescano"