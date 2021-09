Vicenza, via Di Carlo al suo posto Brocchi

Il Vicenza è ultimo in classifica nel campionato di Serie B

Cambio di allenatore al Vicenza. In mattinata l'esonero di Mimmo Di Carlo e poi l'annuncio di Cristian Brocchi, ex Monza. Questo il comunicato del club veneto: La società LR Vicenza comunica che Cristian Brocchi ha sottoscritto un accordo annuale con il club biancorosso, come Allenatore Responsabile della Prima Squadra.

Brocchi, classe 1976, nella carriera da giocatore ha vinto uno Scudetto, tre Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e in campo internazionale con il Milan: due Champions League, due Supercoppe Europee e una Coppa del Mondo per Club.

Ha iniziato la carriera come allenatore nel settore giovanile del Milan, per poi guidare la Primavera e la Prima Squadra rossonera nel 2016. Nella stagione successiva ha guidato il Brescia in Serie B, mentre nel 2017/2018 è approdato come vice di Fabio Capello, al Jiangsu Suning.