Viola-Sau, il Benevento vola: Salernitana al tappeto 2-0

Il Benevento non vuole più fermarsi. Dopo il pareggio all’esordio contro il Pisa, i giallorossi infilano due vittorie consecutive. La seconda arriva nel derby campano contro la Salernitana. Gli uomini di Pippo Inzaghi trovano i tre punti grazie a due prodezze arrivate nella ripresa. Al 61′ ci pensa Viola a rompere l’equilibrio con una conclusione di sinistro finita all’incrocio dei pali. Poi al 65′ è il turno di Sau, al primo gol in Serie B, grazie ad un controllo-tiro perfetto. I giallorossi salgono così al secondo posto in classifica e continuano la rincorsa al sogno chiamato promozione.