Virtus Entella, che colpo: in squadra anche… Papa Francesco!

Il calciomercato si è già concluso, ma la Virtus Entella è la squadra che ha piazzato il grande colpo. Infatti, il club ligure è riuscito a far recapitare la propria maglia a Papa Francesco. Il Pontefice ha ringraziato per il gesto ed ha benedetto la divisa biancoceleste. La Virtus Entella ha commentato il tutto via Twitter: “Nuovo acquisto per l’Entella! Il nostro assistente spirituale Don Andrea Buffoli ha consegnato la maglia biancoceleste con il numero nove a Papa Francesco. Il Pontefice, sorpreso e divertito, ha apprezzato molto, ricambiando con una benedizione per tutta la famiglia Entella”. Non c’è che dire: un acquisto di altissimo livello.