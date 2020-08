La Virtus Entella comunica che Bruno Tedino sarà il nuovo allenatore della prima squadra nella prossima stagione sportiva. Un caloroso benvenuto al neo allenatore da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella. L’ex del Palermo ha chiuso la sua ultima stagione in C sulla panchina del Teramo con poca fortuna e prende il posto di Boscaglia che allenerà proprio il club rosanero in C.