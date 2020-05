Zeman: “Guardiola guarda ancora oggi le partite del mio Pescara”

Sono trascorsi otto anni dalla storica promozione del Pescara di Zdenek Zeman. Il “Boemo” ha ricordato la cavalcata dalla Serie B alla massima categoria ai microfoni di Rete8, rivelando anche un aneddoto particolare: “Il 20 maggio 2012 fu un bel giorno, conservo bei ricordi di quella data, anche se le due disgrazie di Mancini e Morosini ci hanno tolto qualche gioia in più. Era una squadra che faceva tanti gol, giocava e dopo 19 anni ha riportato il Pescara in Serie A al primo posto superando Torino e Sampdoria, che ancora oggi giocano nella massima serie. So che Guardiola celebrò la squadra, lo ringrazio e ancora oggi vede le nostre vecchie partite”.