Gli auguri speciali dell’Everton ai propri tifosi. E il messaggio di Ancelotti…

Messaggio speciale dell’Everton indirizzato a tutti i tifosi del club nel mondo e pubblicato sui canali social del club. Tanti i giocatori che si sono divertiti ad augurare Buon Natale nelle varie lingue. C’è anche Carlo Ancelotti, fresco di nomina come allenatore, che non vede l’ora di scendere in campo e assaggiare l’atmosfera dello stadio di casa…

Il filmato pubblicato su Instagram è virale e ha riscosso tanto successo come dimostrano i like alla pagina del club. Il mister di Reggiolo, poi, è assolutamente entrato già in pieno feeling con l’ambiente dell’Everton sempre col suo solito stile ed eleganza.