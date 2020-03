Giorgio Chiellini si unisce ai tanti sportivi nella lotta ad aiutare gli ospedali e le strutture sanitarie in questo momento di emergenza per il coronavirus. Il difensore della Juventus ha mandato un messaggio su Instagram ai tanti fan che lo seguono: “Aiutateci a sostenere la raccolta fondi per aiutare gli ospedali di Torino e del Piemonte. #distantimauniti”.