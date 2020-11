Lazio, paura e tensione sul volo per Crotone. Le imprecazioni dei calciatori

Il primo volo della Lazio con l’aereo “personalizzato” sarà ricordato per il tre punti ottenuti a Crotone, ma anche per le ansie e le incertezze legate al viaggio in Calabria. Ha inciso pesantemente il maltempo che ha flagellato il crotonese sin da venerdì. Così, già l’atterraggio all’aeroporto Pitagora è stato problematico, causa un forte vento che si era abbattuto sulla zona. Tre giri in più sulla pista prima di trovare le condizioni propizie per toccare il suolo, tra le ansie della squadra di Inzaghi.