Roma, sotto la curva Sud dopo 26 anni e Rizzitelli scoppia a piangere

Ruggero Rizzitelli è tornato sotto la curva Sud dopo 26 anni e ieri prima del derby della sua Roma con la Lazio l’ex attaccante della Lupa si è emozionato quando ha fatto il giro raccogliendo i cori dei tifosi. Poi anche il bel dialogo con il tecnico romanista Paulo Fonseca a fine gara: “Tu mi hai emozionato prima della partita. E’ stato un bellissimo momento, io non ce l’avrei fatta, avrei pianto soltanto. Noi che siamo nel calcio viviamo per momenti così. I tifosi della Roma sono di un altro mondo” parole di Paulo Fonseca ai microfoni di Roma Tv. L’ex centravanti giallorosso ha preferito parlare del derby finito 1-1 per non ricominciare a piangere.