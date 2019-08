Vacanze in Sardegna e…partitella: Marchisio, Barzagli e Lichtsteiner sfidano tutti in spiaggia

Vacanze in Sardegna per Claudio Marchisio, Andrea Barzagli e Stefan Lichtsteiner. I tre ex calciatori della Juventus si sono ritrovati in spiaggia per qualche ora di relax. Non poteva mancare un pallone e la classica sfida sulla spiaggia.

I tre hanno mostrato le loro doti anche su un terreno ben diverso da quello a cui sono abituati. Il filmato, condiviso su Instagram dai protagonisti, nello specifico da Marchisio, ha suscitato tanti sorrisi e un pizzico di nostalgia ai tifosi juventini…