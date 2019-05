Barcellona, Valverde: “Griezmann? Grande giocatore, vedremo se arriverà”

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita fra i blaugrana e l’Eibar. Inevitabile che siano arrivate domande su Antoine Griezmann, che molto probabilmente approderà al Barça nella prossima sessione di mercato: Guardiola e Tuchel hanno “scartato” la possibilità che vada nelle proprie squadre, e Valverde cosa ne pensa? “Diciamo sempre la stessa cosa: dei giocatori che non sono del Barcellona non ne parlo. Staremo a vedere, di sicuro è un grande attaccante. Cos’è, un sondaggio da porre ad ogni allenatore? I grandi giocatori si adattano sempre alle grandi squadre”.

Gli viene chiesto poi un giudizio sulla stagione che si sta per concludere: “Per me è stata molto buona, ovviamente non è stato bello mancare la finale di Champions League, ma abbiamo vinto la Liga con 3 settimane di anticipo, la Supercoppa di Spagna e credo possiamo trionfare anche in Coppa del Re”.