Dalla Spagna: ecco come Sergio Ramos “recupererà” le spese per il matrimonio

Sabato a Siviglia si è consumato uno degli eventi mediatamente più importanti di tutta la Spagna, ossia il matrimonio del capitano del Real Madrid Sergio Ramos con la presentatrice Pilar Rubio, madre dei suoi tre figli. Abbiamo visto insieme le tante foto della cerimonia, con tantissimi ospiti illustri fra ex compagni e giocatori di fama mondiale; poi i due sposini insieme ai 500 invitati si sono trasferiti dalla Cattedrale di Siviglia in un luogo ameno a pochi chilometri dalla città, di proprietà del difensore spagnolo, per dare il via ad una notte fantastica.

Il conto corrente di Sergio Ramos di sicuro non presenta criticità, però il Mundo Deportivo rivela il modo in cui il giocatore ha intenzione di recuperare le ingenti spese operate per l’organizzazione delle nozze: “chiedendo aiuto” ad Amazon Prime Video. Infatti, Sergio Ramos ha stretto con la multinazionale un accordo per una docu-serie di otto episodi in cui si racconta della sua vita, fra aspetti calcistici e vita privata. Che fosse in programma di realizzare qualcosa sul suo conto non è una novità, ma il fatto che ne farà parte il matrimonio di sabato è una possibilità da tenere in considerazione. Forse è proprio per questo che una delle regole imposte dalla coppia agli invitati consisteva nel lasciare a casa ogni dispositivo per poter fotografare o filmare i momenti della festa. Lo ha rivelato il Diario de Sevilla.