MLS, guai per Ibrahimovic: condotta violenta e 2 turni di stop

Altra grana in casa LA Galaxy, ed in particolare per Zlatan Ibrahimovic. Dopo la multa per simulazione ricevuta dalla MLS, ecco un’altra sanzione: 2 turni di stop per condotta violenta.

Un’assenza pesante per la sua squadra ma molto prevedibile visto il recente episodio che ha visto cointolo l’ex attaccante di Inter e Milan. Lo svedese, infatti, aveva avuto uno scontro, inizialmente fortuito, con un avversario, il portiere del New York City Football Club, Sean Johnson, che però si è trasformato in un vero gesto violento. Ibrahimovic ha afferrato per il collo il rivale, salvo poi cadere a terra e provare a non far vedere quanto accaduto.

Il gesto, però, non è passato inosservato e Ibrahimovic è stato squalificato per due giornate da parte della Commissione Disciplinare della MLS. Il giocatore dei Los Angeles Galaxy è stato punito per condotta violenta e oltre alla squalifica ha ricevuto un’ammenda il cui importo non è stato divulgato.