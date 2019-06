Morte Reyes, il gesto di Florentino Perez: si farà carico del figlio fino al compimento dei 18 anni

Pochi giorni fa il tragico incidente che ha visto José Antonio Reyes, calciatore spagnolo 35enne, perdere la vita. Tanti i messaggi di supporto per lui e i familiari, ma uno in particolare stupisce il mondo del pallone e non solo.

Si tratta dell’impegno che Florentino Perez, presidente del Real Madrid, avrebbe deciso di prendersi per rendere omaggio al compianto giocatore. Come rivelato da Cristobal Soria durante la trasmissione El Chiringuito, il numero uno blancos ha deciso di farsi carico personalmente delle spese e di tutto ciò che concerne il figlio di Reyes fino a che questo non abbia compiuto i 18 anni d’età. “Non preoccuparti”, avrebbe detto il numero uno galacticos allo stesso Soria, “Di lui mi occuperò io”.

Un gesto incredibile che aiuterà il ragazzo a superare la perdita del proprio padre.