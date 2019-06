Ritiro Casillas, arriva la smentita: “Arriverà quel giorno, ma non ancora…”

Iker Casillas non si ritira. Non ancora almeno. Il portiere classe ’81 ha smentito la notizia di un suo possibile ritiro attraverso il proprio profilo Twitter. Il portiere, vittima di un infarto l’1 maggio, per il momento non vuole smettere.

SMENTITA – Nella giornata odierna, le voci su una presunta decisione già presa. Secondo O Jogo, infatti, il portiere aveva già preso la decisione di appendere i guantoni al chiodo con il patron del Porto che gli avrebbe anche offerto un ruolo dirigenziale. Pochi istanti fa, però, il portiere ex Real Madrid ha ribadito il concetto facendo riferimento ad un vecchio tweet: “Lo stesso concetto di questo tweet di un mese fa, salvo per la parte della visita dal dottore. Più che altro perché ce l’ho domani. Un abbraccio a tutti”.

Casillas, per ora, non dice addio al pallone.