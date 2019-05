Sergio Ramos, addio premeditato? Un anno fa quel messaggio a Iniesta…

È di poco fa la notizia che il difensore e capitano del Real Madrid Sergio Ramos abbia chiesto espressamente al presidente Florentino Perez di esser liberato a zero per poi accettare una offerta importante dalla Cina (con conseguente rifiuto da parte del numero uno dei blancos). Il giornale sportivo As, sul proprio sito, racconta di un messaggio diffuso sui social di un anno fa da parte del campione spagnolo nei confronti di Andrés Iniesta, che poi si sarebbe trasferito in Giappone al Vissel Kobe (ma al tempo dell’addio al Barcellona non era nota la destinazione precisa).

MAGGIO 2018 – Dopo l’ultimo Clasico giocato uno contro l’altro, il centrocampista ha regalato a Sergio Ramos una maglietta con dedica, così il centrale del Madrid sul web ha pubblicato una fotografia con essa e nella didascalia ha scritto: “Un peccato, un altro grande giocatore che sta andando via. Ci vedremo lo stesso in Cina…”. Una frase affettuosa che lascia presagire che probabilmente da tempo il capitano delle merengues aveva pensato di cambiare Continente al termine della stagione 2018-19.