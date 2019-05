Juventus, idea Barcellona per Allegri

Il futuro di Massimiliano Allegri sembra farsi di ora in ora sempre più lontano da Torino. L’allenatore difficilmente rimarrà sulla panchina della Juventus anche nella prossima stagione, con i bianconeri che si sarebbero già messi al lavoro per individuare il suo sostituto. Il tecnico livornese, nel frattempo, può vantare numerosi estimatori e, in queste ore, si è ipotizzato anche un suo futuro in Spagna.

BARCELLONA – Il Barcellona, dopo il clamoroso ko contro il Liverpool che è costato il mancato approdo alla finale di Champions, potrebbe infatti dare il benservito a Ernesto Valverde e, tra i nomi dei papabili candidati a prendere il suo posto, si è fatto anche quello di Allegri. In Spagna sembrano però allontanare quest’ipotesi, con l’allenatore che non viene infatti ritenuto in possesso della filosofia adeguata per allenare i catalani.