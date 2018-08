Barcellona, Bartomeu su Pogba: “Mancano ancora 20 giorni alla fine del mercato…”

Il gol su rigore al Leicester City, che è servito al Manchester United per cominciare con il piede giusto la stagione in Premier League, non deve trarre in inganno: Paul Pogba potrebbe dire addio a breve.

I rapporti con il manager portoghese José Mourinho, si sa, sono tutt’altro che idilliaci e le recenti dichiarazioni del centrocampista francese fanno pensare ad un trasferimento imminente. Direzione? Barcellona!

Nonostante l’arrivo al Camp Nou del cileno Arturo Vidal, suo compagno ai tempi della Juventus, i catalani potrebbero nuovamente rinforzare la mediana proprio con il giocatore classe ’93.

A dare una importante apertura è Josep Maria Bartomeu, presidente dei blaugrana, al termine della Supercoppa di Spagna vinta contro il Sivigilia: “Pogba? Non faccio nomi per rispetto dei club, l’unica cosa che posso dire è che mancano ancora 20 giorni alla fine del mercato…”.