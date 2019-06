Deschamps annuncia: “Mendy andrà al Real Madrid”

È iniziata la rivoluzione in casa Real Madrid. Al termine di una stagione conclusa solamente al terzo posto in Liga e con un’amara eliminazione agli ottavi di finale in Champions League, i blancos sono partiti in quinta in sede di mercato. Dopo aver acquistato Luka Jovic ed Eden Hazard, con il sogno Kylian Mbappé più vivo che mai, i madrileni si apprestano a piazzare un altro colpo.

MENDY – Il Real è ormai ad un passo dall’acquisto del difensore francese del Manchester City Benjamin Mendy. A confermarlo, durante la conferenza stampa di presentazione della gara tra Andorra e Francia, il commissario tecnico dei transalpini Didier Deschamps: “Mendy ha avuto una crescita imponente: due anni fa era in seconda divisione, mentre ora si appresta a giocare con il Real Madrid”.