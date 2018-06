Napoli, clamoroso: grazie ad Ancelotti può arrivare Ronaldo

Si scrive mercato, ma si legge Cristiano Ronaldo, ora più che mai.

Le parole arrivate a Kiev immediatamente dopo la finale di Champions League vinta contro il Liverpool hanno innescato il terremoto del Real Madrid che a partire dalla prossima stagione non potrà contare in panchina su quel Zinedine Zidane in grado ripetutamente di vincere in due anni e mezzo.

A gettare “benzina sul fuoco” ci hanno pensato anche i media portoghesi, parlando di decisione irreversibile da parte del fuoriclasse portoghese. Ma quale sarà il suo futuro?

Ieri Record tirava in ballo anche l’Italia come destinazione possibile e, al riguardo, il quotidiano Il Giornale si espone citando anche il nome della squadra che può ingaggiarlo: il Napoli.

Infatti, l’arrivo all’ombra del Vesuvio di Carlo Ancelotti, con il quale ha lavorato e vinto la decima con i Blancos nel 2014, potrebbe spingere CR7 a pensare anche a questa soluzione che gli permetterebbe di conoscere un nuovo campionato e di continuare ad essere protagonista nella competizione più importante d’Europa.

Per il nativo di Madeira ci sono anche le piste che portano alla Cina o ad un ritorno al Manchester United, ma il legame con Carletto, alla lunga, può essere determinante. E i partenopei sognano…

